В Беларуси проживает 400 человек, возраст которых превышает 100 лет, сообщает Минтруда. Больше всего долгожителей насчитывается в Минске — 63 человека, а также в Витебской и Гродненской областях — по 62.

Меньше всего долгожителей проживает в Брестской области — 44 человека. Для сравнения: в Могилевской — 52, Минской — 58, а в Гомельской — 59.

Ранее в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси ранее отмечали, что продолжительность жизни связана с образом жизни. При этом генетические особенности влияют на здоровье и долголетие на 25%. Остальные 75% — это образ жизни и окружающая среда.