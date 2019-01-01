Саснович открыла год победным матчем в Брисбене, Азаренко проиграла Уильямс-старшей в Окленде

Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович открыла новый год победным матчем на престижном турнире в австралийском Брисбене с призовым фондом 1 миллион долларов.



В стартовом поединке Александра Саснович (№ 30 WTA) не без труда победила Анастасию Потапову (№ 93 WTA) из России — 6:4, 7:5. Матч продолжался 1 час 35 минут.

Белоруска исполнила 8 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и сделала 5 брейков.

В активе Потаповой 3 эйса, она допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов.

Уже во 2-м раунде Александру Саснович ждет матч против украинки Элины Свитолиной (№ 4 WTA), с которой белоруска год назад сражалась в финале турнира в Брисбене. Тогда Саснович, добравшаяся до финала из квалификации и проведшая 8 матчей за 9 дней, не сумела оказать сопротивления сопернице, взяв всего три гейма (2:6, 1:6).

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко (№ 51 WTA) неудачно начала выступление в новозеландском Окленде на турнире с призовым фондом 250 тысяч долларов.

Белоруска в трех сетах проиграла старшей из сестер Уильямс 38-летней Винус (№ 38 WTA) — 3:6, 6:1, 3:6. Матч продолжался 2 часа 11 минут.

Уступив в первой партии, Азаренко затем уверенно взяла второй сет и захватила лидерство в третьем (1:0). Однако Уильямс сдаваться не собиралась и доставила белоруске немало проблем, перехватив инициативу и выйдя вперед (2:1).

Впрочем, в тот раз белоруске удалось не только отыграться, но и снова выйти вперед (3:2). Когда она была близка к тому, чтобы увеличить перевес до 4:2, и казалось, что в игре наступает перелом, Азаренко начала допускать ошибки, а выглядевшая до этого усталой Уильямс-старшая обрела второе дыхание и действовала заметно надежнее, чем нестабильная Виктория.

Таким образом, выиграв 4 гейма кряду, Винус Уильямс взяла третий сет и оформила пропуск во 2-й раунд турнира.

Виктория Азаренко исполнила 9 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и сделала 5 брейков.

Винус Уильямс исполнила 2 эйса, обошлась без двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов.

Отметим, что в этом январе Виктория Азаренко решила сыграть в Окленде впервые с 2006 года, когда ей было всего 16 лет.

Счет в очных дуэлях Азаренко и Уильямс-старшей стал 5:2 в пользу Винус.