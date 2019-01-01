Рождественский турнир любителей хоккея откроется в Минске 3 января

Новый год начнется с хоккея. С 3 по 7 января в «Чижовка-Арене» пройдет в 15-й (!) раз рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси, в котором за почетный трофей сразятся 12 команд — сборные Балтии, Балкан, Китая, ОАЭ, России, Швейцарии, Словакии, Финляндии, Германии, Чехии, Беларуси. Заявлена на турнир также сборная Международной федерации хоккея.

В первом матче 3 января сразятся словаки против команды Швейцарии. Параллельно на большой арене пройдет матч между командой из ОАЭ и сборной Балкан. После церемонии открытия финны проэкзаменуют немцев, а действующий победитель турнира, сборная Беларуси, встретится со сборной ИИХФ, за которую планируют выступить известные в прошлом игроки с «энхээловским» опытом — чемпионы мира Андрей Николишин и Дмитрий Христич.

На следующий день, 4 января, хозяева турнира сыграют со сборной Балтии. Тандем литовцев и латышей заявил одного из самых известных защитников мирового хоккея, сыгравшего более тысячи матчей в НХЛ, — литовца Дайнюса Зубруса.

На предварительной стадии соревнований участники будут разделены на четыре группы по три сборные. Победители групп выйдут в полуфинал турнира.

Параллельно с рождественским турниром пройдет республиканский финал «Золотой шайбы» в старшей возрастной группе. Восемь команд (6 из областей и 2 из Минска) поборются за звание сильнейшей. Финал обоих турниров состоится на Рождество, 7 января.

Дополнительно

Сборная Беларуси является рекордсменом по количество титулов рождественского турнира — 11. Трижды успех праздновала команда России (2007, 2011, 2015).