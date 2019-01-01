О чем предупредил белорусов президент в новогоднем обращении

2018-й стал первым годом в трилогии «Малой родины», а Новый будет годом тяжелого труда, побед и поражений.

В новогоднем обращении президент Александр Лукашенко по традиции подвел итоги прошедшего года. По его словам, 2018 год помог особенно прочувствовать связь с родной землей. Это был первый год в трилогии «Малой родины», когда все жители страны объединились в стремлении сделать каждый уголок Беларуси не просто красивым, а образцовым.

В 2019-м тема развития малой родины, возвращения к истокам будет продолжена. «И в наступающем году нам предстоит сделать все, чтобы страна утопала в зелени и цветах, вдохновляла на творчество и созидание, чтобы нам всегда хотелось вернуться домой», — говорил президент.

Александр Лукашенко обратил внимание также: «Мы теряли родных и близких, обретали новых друзей, рожали и растили детей. Все, как обычно в жизни. Но главное – мы сохранили мирное небо для белорусов и в глазах наших детей нет страха и безысходности от войны».

Обращаясь к подрастающему поколению, президент отметил: «То, какой мы увидим Беларусь завтра, зависит от каждого из вас. Это вы должны сохранить и приумножить созданное. Сегодня стране особенно нужны ваши интеллект и энергия».

Говоря о 2019-м, глава государства заметил: «Это будет год тяжелого труда, побед и поражений. Вместе мы способны творить невозможное. Мы обязательно преодолеем преграды и обеспечим будущее нашей Родины». Определил некоторые моменты: это будет год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а также год 25-летия Основного Закона Беларуси. Александр Лукашенко не забыл напомнить белорусам и про предстоящие II Европейские игры в Минске.