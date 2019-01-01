«Начни свое дело!» и первые ярмарки вакансий в новом году

В Гродно городская служба занятости проведет серию информационных мероприятий «Начни свое дело!».

Как рассказали в управлении по труду, занятости и социальной защите Гродненского горисполкома, 2 января гродненцы смогут получить подробную консультацию по вопросам регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, открытия ремесленной деятельности. Можно будет также узнать порядок получения безвозвратной субсидии на открытие своего дела. В январе-ноябре 2018 года 76 безработным гродненцам оказана финансовая поддержка в виде субсидии для организации предпринимательской и ремесленной деятельности.

Первые ярмарки вакансий в новом году пройдут 3 января в Волковыске и Кореличах. На них будут приглашены наниматели, у которых есть свободные рабочие места для трудоустройства и соискатели работы.