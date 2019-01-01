Александр Лукашенко утвердил бюджет Беларуси на 2019 год. 31 декабря закон «О республиканском бюджете на 2019 год», подписанный накануне, зарегистрирован на Национальном правовом интернет-портале.

Текст закона ещё не опубликован. Проект бюджета был разработан к концу октября, депутат Анна Канопацкая опубликовала его в открытом доступе. Однако позже правительство продолжило работу над документом, потратив на это полтора месяца. В результате Палата представителей рассматривала бюджет в авральном темпе, потратив на «нулевое», первое и второе чтение всего два дня.

29 декабря, после переговоров с Владимиром Путиным в московском Кремле, Александр Лукашенко не остался на хоккейный матч «Ночной лиги» на Красной площади, сказав, что в Минске его ждёт много дел. И действительно, бюджет был утверждён уже на следующий день после возвращения главы Беларуси из Москвы.