Газировку признали лучшим средством от похмелья

Газировка с лимонным вкусом является лучшим средством от похмелья, поскольку ее употребление ускоряет процессы усвоения, расщепления и выведения алкоголя из организма. К такому выводу пришли китайские ученые из Университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу, сообщает МИР24 со ссылкой на МедикФорум.

Ученые пытались установить антипохмельные способности напитков. В итоге они выбрали газировку с лимонным вкусом. Медики утверждают, что для того, чтобы облегчить симптомы похмелья, необходимо в первую очередь уменьшить концентрацию ацетальдегида в организме. И газировка с лимонным вкусом активизирует для своего усвоения фермент, который как раз снижает уровень ацетальдегида.

Как рассказали специалисты, в ответ на употребление алкоголя печень выделяет фермент алкогольдегидрогеназа, который преобразует этанол в ацетальдегид, что позволяет снизить количество алкоголя в крови. В результате взаимодействия ацетальдегида и другого фермента, альдегиддегидрогеназы, получается ацетат. Это вещество безвредно, но при взаимодействии ацетальдегида и ацетата возникает тяжелый похмельный синдром.

По словам ученых, похмелье возникает не из-за употребления алкоголя, а в связи с замедлением процесса усвоения алкоголя организмом. Лимонная газировка содержит в своем составе как раз те компоненты, которые ускоряют реакции организма по переработке спиртного.

Кроме того, врачи утверждают, что в борьбе с похмельем также помогает обычная газированная минералка, поскольку пузырьки углекислого газа увеличивают поверхность всасывания жидкости, благодаря чему она быстрее поступает в кровь. При этом улучшается кровоток, стимулируется желчеотделение и перистальтика кишечника, активируются процессы очищения организма от токсинов, что приводит к скорейшему улучшению самочувствия.