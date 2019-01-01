Актер Зеленский будет баллотироваться в президенты Украины. Заявление он сделал в перерыве телешоу

Украинский шоумен, актер и продюсер Владимир Зеленский заявил, что будет баллотироваться на должность президента Украины.

Свое заявление Зеленский сделал во время праздничного выпуска «Вечернего квартала» на телеканале «1+1». Ролик с заявлением шоумена пустили за несколько минут до наступления нового года. В связи с этим новогоднее обращение президента Украины Петра Порошенко по телеканалу запустили уже после полуночи, пишет 112.ua.

Зеленский заявил, что сейчас у каждого украинца есть три варианта: жить, не обращая внимания на обстоятельства, уехать в другую страну в поисках лучшей жизни и зарабатывать деньги или попробовать что-то изменить в стране самому.

«И я для себя выбрал именно этот путь», — заявил он.

Актер пообещал украинцам пойти в президенты и поздравил их с Новым годом.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Украине началась кампания по выборам президента. Ранее сообщалось, что выборы в стране должны пройти 31 марта 2019 года. Выдвижение кандидатов и прием документов продлятся до 3 февраля. Итоги выборов планируется подвести к 10 апреля, если они состоятся после проведения первого тура.



Видео: Студия Квартал 95 Online