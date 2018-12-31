В воскресенье, 30 декабря 2018 года, в Барановичах на перекрестке улиц Притыцкого — Горького столкнулись два автомобиля.

Легковой автомобиль «Ауди 100» двигался по улице Горького на разрешающий сигнал светофора и в него врезался легковой автомобиль «Ситроен», который проехал по Притыцкого на красный свет. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 человек, 3 из них дети.

Пострадавшие были доставлены в местную больницу. По факту данной аварии проводится проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фотографии с места происшествия: