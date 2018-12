Клавишник и вокалист канадской инди-рок-группы Майк Тэйлор скончался. Об этом сообщается на странице музыканта в Facebook.

По словам членов группы, Тэйлор умер по естественным причинам во сне. У музыканта остались две дочери.

Представители музыканта выразили соболезнования его родным и близким, а также попросили поклонников с пониманием отнестись к произошедшему и не беспокоить семью Тэйлора.

Группа Walk off the Earth прославилась в 2012 году благодаря видео с кавером на песню Gotye «Somebody That I Used to Know». За месяц ролик посмотрели на YouTube больше 47 миллионов раз. У группы был запланирован концерт в канадском Ниагара-Фолс.