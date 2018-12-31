ИТОГИ ГОДА: Почти нормально, но с новогодним сюрпризом

Уходящий год для Беларуси был неоднозначным. Впрочем, как и все предыдущие. Завязанная на российский рынок и нефтяные цены экономика страны показала положительный результат, но темпы роста замедляются. В финансовой сфере сохраняется относительная стабильность, но белорусы не верят в низкую инфляцию. Новое правительство продолжило упорную борьбу за заветную «тыщу» средней зарплаты и внесло всех «тунеядцев» в базу. Беларусь «открыла двери» для европейцев, но «подвисло» соглашение о признании виз с Россией. А в конце года случилась «интеграция». Чем запомнился уходящий год – читайте в обзоре журналистов Interfax.by

Паровоз новый, а рельсы старые

Смена правительства стала самым заметным номенклатурным событием года. Августовский разнос, который президент Александр Лукашенко устроил правительству Андрея Кобякова по итогам посещения Оршанского района, привел к отставке практически всего состава кабмина. На посту премьер-министра А.Кобяков проработал почти 4 года. В актив правительства Кобякова смело можно занести макроэкономическую стабилизацию и устойчивое снижение инфляции, которые достигнуты в тесном партнерстве с Нацбанком. Также вместе с Нацбанком правительство безукоризненно провело деноминацию в июле 2016 года.

При непосредственном участии и поддержке правительства в Беларуси в начале 2018 года началась реализация знаменитого IT-декрета, который часто называют революционным. Суть декрета в предоставлении беспрецедентных налоговых льгот резидентам Парка высоких технологий и легализации ICO, криптовалют и смарт-контрактов. В результате Беларусь стала первой в мире юрисдикцией с комплексным правовым регулированием бизнесов на основе технологии блокчейн, а Парк высоких технологий с начала года зарегистрировал рекордное количество новых резидентов – более 200 что больше, чем за всю 12-летнюю историю существования ПВТ.

Главой нового правительства президент назначил Сергея Румаса, который в кризисные 2010-2012 годы занимал пост курирующего макроэкономику вице-премьера, а затем успешно руководил Банком развития.

В числе первых знаковых инициатив нового правительства – снижение административного давления на бизнес в виде лоббирования отмены указа № 488, который определяет критерии отнесения к лжепредпринимательским структурам. Бывший первый вице-премьер Василий Матюшевский заявлял, что «указ нанес невероятный ущерб предпринимательству в стране».

Совместно с Нацбанком новым правительством принята двухлетняя антиинфляционная программа. Ведется планомерная работа по усилению конкуренции на внутреннем рынке.

Между тем, основные усилия правительства были сконцентрированы на усилиях по поддержанию темпов роста экономики и минимизации негативных последствий, которые уже были, появились и ожидаются в связи с действиями ближайшего союзника и партнера – России.

Впихнуть в Россию — этого не будет никогда!

Главным итогом года стал обострившийся в декабре конфликт интересов с Россией в нефтяной сфере, который приобретает все более ощутимый «интеграционный» запах. О степени накала страстей свидетельствует заявление А.Лукашенко для российских СМИ об угрозе суверенитету Беларуси. «Если нас хотят поделить на области и впихнуть в Россию — этого не будет никогда», — заявил президент 14 декабря.

Поводом для таких заявлений стал неожиданный для Минска отказ правительства РФ продолжать обсуждение компенсации за проводимый в России налоговый маневр в нефтяной сфере. Для Беларуси цена вопроса –$10,5 млрд в течение 5 лет из-за увеличения стоимости нефти и сокращения экспортных пошлин на нефтепродукты. Руководство правительства РФ четко и прозрачно обусловило предоставление компенсации принятием со стороны Минска политических решений по интеграции. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 13 декабря вспомнил запылившийся договор о создании Союзного государства от 1999 года и предложил его реанимировать, в том числе с учетом создания единого эмиссионного центра, что де-факто означает введение в Беларуси российского рубля.

При этом еще в июле правительство России вынудило белорусскую сторону принять обязательства по прекращению с 2019 года импорта темных нефтепродуктов из РФ из-за возможных потерь российского бюджета. Вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко тогда заявлял, что Минск пошел на уступки, заручившись обещанием Москвы предоставить компенсацию за налоговый маневр.

После безуспешных попыток возобновить переговоры на правительственном уровне, 25 декабря состоялась 4-часовая встреча президентов Беларуси и России в форматах «один на один» и с участием правительств. Однако решения по налоговому маневру не было найдено. Еще одна встреча Лукашенко-Путин состоится 29 декабря в Москве. Не исключено, что в последний момент компромиссное решение может быть найдено. Или нет.

Власти заявляют, что готовы к любому сценарию развития событий. А.Лукашенко, обращаясь к жителям страны 17 декабря сказал, что издержки белорусской экономики составят в 2019 году $400-500 млн. Президент считает, что «это приличные деньги, но не катастрофа для страны». Минфин страны неоднократно подчеркивал, что бюджет-2019 сформирован с учетом издержек от налогового маневра, поэтому сокращать его расходы не придется. Руководство «Белнефтехима» заявляло, что белорусская нефтепереработка будет полноценно функционировать вне зависимости от изменения условий поставки нефти и нефтепродуктов из России.

Молочные реки мелеют

В 2018 году Россельхознадзор продолжил активно бороться с санкционными продуктами, ввозимыми на территорию РФ через Беларусь, и собственно белорусским продовольствием, якобы не соответствующим российским ветеринарно-санитарным требованиям. Это выражалось в введении ограничений в отношении все новых товаров и предприятий из Беларуси.

Одним из самых значимых ограничений стал запрет на поставки с 6 июня 2018 года молока и сливок в упаковках более 2,5 литра (наливом) со всех молочных предприятий Беларуси. И до сих пор, несмотря на многочисленные переговоры на разных площадках, подписанную «дорожную карту», решения Коллегии ЕЭК, и даже призывы российских предприятий к их собственному правительству отменить запрет из-за нехватки сырья, вопрос остается до конца нерешенным.

В СМИ эти действия усиленно называют «войной», хотя в самом министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси предпочитают менее жесткие формулировки. «Войны не было и не будет, тем более с Российской Федерацией. В войне всегда есть побежденный. В наших взаимоотношениях только увеличивается экспорт нашей продукции», — заявил замглавы Минсельхозпрода Игорь Брыло на одной из пресс-конференций.

Притормаживаем на повороте

На фоне ограничительных и сдерживающих мер со стороны основного внешнего партнера экономика Беларуси продемонстрировала ощутимое замедление темпов роста. Победные темпы на уровне 5% в первом квартале постепенно сдувались, и по итогам 11 месяцев темп роста ВВП замедлился до 3,2%, что заметно ниже официального целевого прогноза, который утвержден президентом страны (3,5%).

Эксперты в один голос утверждают, что замедление темпов роста белорусской экономики было ожидаемым, так как является циклическим. После рецессии в 2015-2016 годах на волне восстановительного роста в 2017 году ВВП вырос на 2,4%. Очевидно, что по итогам текущего года рост экономики составит не менее 3%. Что касается перспективы, то международные эксперты (МВФ, Всемирный банк, ЕАБР) сходятся на оценке ежегодного роста белорусской экономики на уровне 2%. По их мнению, именно такой темп роста ВВП соответствует потенциалу белорусской экономики.

Между тем, белорусская экономика замедляется в условиях благоприятной ситуации на традиционных сырьевых рынках. Без учета падения цен на нефть в декабре цены экспорта нефтепродуктов выросли в 1,4 раза, калийных удобрений — более чем на треть.

Основной внутренней причиной замедления темпов экономического роста стал неурожай зерновых из-за засухи, что вызвало сокращение объемов сельхозпроизводства. Кроме того, четыре из шести белорусских регионов не выполнили прогноз по росту валового регионального продукта.

Летний экстрим

В этом году в Беларуси выдалось действительно экстремальное лето со всевозможными погодными рекордами. Сперва на страну обрушилась засуха, от которой мелели реки, горели посевы, пылали леса. А затем ей на смену пришли сильнейшие дожди и грозы.

Больше всего такая погода ударила по аграриям. Согласно данным Минсельхозпрода, сложные погодные условия привели к недобору около 1,8 млн тонн зерна по сравнению с прошлым годом. Чиновники заверяют, что на ценах на продовольствие эта ситуация не скажется. Однако для нужд животноводческих предприятий впервые за последнее время придется импортировать существенные объемы зерна – до 600-700 тыс. тонн.

Инфляция снижается или где?

Одним из важнейших успехов белорусских властей в уходящем году стало удержание инфляции в рамках прогноза. Скорее всего, потребительские цены по итогам года, как анонсировал Нацбанк, не превысят 5,5% после роста на 4,6% в 2017 году.

Главным условием сдержанного роста цен стало ограниченное денежное предложение в пределах запланированных 12% и осторожная процентная политика. Руководство Нацбанка четко дает понять, что роль ставки рефинансирования как основного инструмента регулирования финансового рынка будет усиливаться. Текущая ставка на уровне 10% признана нейтральной, то есть она не оказывает сдерживающего или стимулирующего влияния на экономику. Нацбанк заявил о своем намерении сохранить нейтральную политику в ближайшей перспективе и в этом его неоднократно поддерживал МВФ.

Чтобы усилить роль ключевой ставки Нацбанк последовательно принимает меры по снижению долларизации белорусской экономики. Новый пакет мер вступит в силу с 1 марта 2019 года. Но это лишь начало пути – доля валютной составляющей в широкой денежной массе близка к 65%, а значит ставка рефинансирования влияет лишь на 35% от общей массы денег в экономике. Все дело в многолетней привычке белорусов хранить сбережения в СКВ. Историческая память. Чтобы ситуация поменялась нужны годы доверия к белорусскому рублю.

При этом драйвером инфляции в Беларуси остаются регулируемые цены, которые по итогам года выросли почти на 10%. Безусловным лидером по росту цен в этом году стало моторное топливо. Цены на автотопливо определяет концерн «Белнефтехим» и по его решению с начала года автотопливо дорожало не менее 25 раз, суммарно цены выросли почти на 19%.

Возможно, практически еженедельное повышение цен на бензин подпитывало инфляционные ожидания белорусов. Белорусы упорно считают, что цены растут почти в 2,5 раза быстрее, чем сообщает официальная статистика. В ноябре инфляционные ожидания на ближайшие 12 месяцев продолжили рост — 12,6% против 11,7% в августе 2018 года.

Относительно стабильный курс белорусского рубля также можно отнести в зачет монетарным властям. Между тем, Нацбанк предупредил, что в следующем году возможно усиление колебаний курса белорусского рубля. Это связано с планами Нацбанка продолжить движение к свободному курсу и усилением внешней неопределенности.

Кто не работает, тот платит

В 2018 году власти страны представили новую версию вызвавшего активный протест населения «тунеядского» декрета. Им была отменена обязанность трудоспособных людей, не занятых в экономике в течение полугода, уплачивать сбор на финансирование госрасходов в размере 20 базовых величин. Взамен был определен перечень услуг, которые они должны будут оплачивать по полной стоимости.

На первом этапе в него были включены услуги горячего водоснабжения, а также газо- и теплоснабжения. Оплата по ценам, обеспечивающим полное возмещение затрат на оказание этих услуг, начнет взиматься соответственно с 1 января и 1 октября 2019 года. Наряду с этим с 1 декабря заработала электронная база данных «тунеядцев», в которую было включено около 500 тыс. человек.

В целом сиквел «тунеядского» декрета оказался таким же спорным, как и первоначальная версия, но ввиду отсроченной оплаты менее протестным. Но все может измениться в 2019 году, когда у попавших в эту базу людей наступит время платить по счетам. Особенно если перечень «санкций» будет расширен. Так, уже в декабре президентом был подписан указ, которым семьи с «тунеядцами» лишаются права на получение господдержки при строительстве жилья.

Такие «дела»

Жаркое белорусское лето запомнилось и беспрецедентными задержаниями чиновников и функционеров медицинской отрасли. КГБ вскрыл масштабную коррупционную схему в системе госзакупок, а именно, в системе обеспечения здравоохранения медтехникой и лекарствами. Фигуранты дела — чиновники Минздрава, главврачи крупных больниц, руководители госпредприятий и представители бизнеса.

Всего по «делу врачей» было задержано почти 100 человек, возбуждено 95 уголовных дел.

В августе президент Александр Лукашенко подверг критике бывшего вице-премьера Василия Жарко, до этого возглавлявшего Минздрав, за коррупцию в сфере здравоохранения. Позднее чиновник был освобожден от своей должности.

Еще одним громким делом года стало так называемое «дело БелТА». В начале августа в связи с уголовным делом о несанкционированном доступе к информации госагентства «БелТА» в офисах крупнейшего в республике новостного интернет-ресурса tut.by, информационного агентства БелаПАН и ряда других СМИ прошли обыски.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение «БелТА» о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись агентством одному из его заказчиков.

Всего по «делу БелТА» проходили 15 человек, из них 14 обвинялись по ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации).

В ноябре в отношении 14 человек уголовное преследование было прекращено после погашения ущерба (от Br3 тыс. до Br17 тыс.) и выплаты административных штрафов в 30 базовых величин (Br735).

На данный момент единственной обвиняемой по «делу БелТА» остается главный редактор tut.by Марина Золотова. Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 425 УК (бездействие должностного лица). Санкции этой статьи предусматривают от штрафа до пяти лет лишения свободы.

Въехать проще, чем уехать

Неожиданным для всех стало увеличение Беларусью срока безвиза для иностранцев с 5 до 30 суток, поскольку изначально чиновники на всех уровнях анонсировали увеличение срока безвиза до 10, максимум 15 дней. Тем не менее, теперь Беларусь готова идти дальше по пути упрощения пребывания иностранных граждан в Беларуси. В частности, предлагается разрешить интуристам безвизово приезжать в республику не только через аэропорт Минск, но и наземным транспортом. Также до 30 дней предлагается увеличить срок пребывания иностранцев в Беларуси без регистрации в органах внутренних дел, а в перспективе и вовсе отказать от этой процедуры.

Вместе с тем, до сих пор остается нерешенным вопрос подписания белорусско-российского межправительственного соглашения о взаимном признании виз. Стороны намеревались подписать документ в декабре, однако в самый последний момент Минск заявил, что ему необходимо завершить внутригосударственные процедуры.

Также «зависло» подписание с Евросоюзом соглашений об упрощении визовых формальностей и реадмиссии. В Беларуси заявляют, что во всем виновата одна из стран ЕС, которая проявляет, по словам официального Минска «инициативы» и «постоянно предлагает какие-то вещи, направленные на определенное изменение и даже ужесточение первоначальных вариантов этих соглашений».

Спорт-2018: смотрите, кто ушел и кто взлетел

Сразу несколько именитых белорусских спортсменов закончили свою карьеру в 2018 году. Так летом, о завершении спортивной карьеры объявила биатлонистка Дарья Домрачева — самая титулованная спортсменка Беларуси в истории зимних Олимпиад. Она единственная среди биатлонисток четыре раза выигрывала Олимпиаду. Дарья была чемпионкой мира (в 2012 и 2013 годах) и обладательницей Кубка мира сезона 2014/2015, взяла пятерку малых Хрустальных глобусов Кубка мира по биатлону.

На пике своей карьеры завершила выступления еще одна белорусская биатлонистка – Надежда Скардино. Она завоевала две медали на Олимпийских играх – личная в Сочи-2014 и командная в Пхенчхане-2018, шесть личных медалей на этапах Кубка мира и столько же в составе эстафеты и малый хрустальный глобус в коллекции. Надежда — обладатель мирового рекорда по точности стрельбы: 22 огневых рубежа подряд без промахов.

Под конец года многолетний лидер мужского тенниса в Беларуси Максим Мирный также объявил о завершении карьеры. Мирный — бывшая первая ракетка мира в парном разряде; олимпийский чемпион 2012 года в смешанном парном разряде; 10-кратный победитель турниров Большого шлема в парном разряде и миксте; двукратный победитель Итогового Турнира ATP (2006, 2011) в парном разряде; победитель 53 турниров ATP (из них один в одиночном разряде).

2018 год стал также годом ощутимых потерь в белорусском спорте. 22 сентября, на 53-м году жизни умер председатель правления ФК БАТЭ Анатолий Капский. Также в 2018 году ушли из жизни известный футбольный тренер Иван Савостиков, ведущие баскетбольные тренеры Беларуси Виктор Белевич и Александр Шимковяк, двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Александр Курлович.

Неожиданный взлет произошел у белорусских теннисисток в мировом рейтинге. 20-летняя Арина Соболенко, начинавшая год на 73-й позиции в рейтинге WTA, взлетела на 13-е место в списке самых успешных теннисисток мира.

Вместе с ней в ТОП-100 рейтинга WTA вошли Александра Соснович (30-е место), вернувшаяся после родов в большой спорт экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (51-е) и Вера Лапко (65-е).

Летом 2018 года в белорусский футбол вошел… Диего Марадона. Прославленный аргентинец, лучший футболист XX века стал одним из руководителей футбольного «Динамо» из Бреста. Он прилетал в Беларусь, дал первую пресс-конференцию, познакомился лично с клубом, и – улетел. В чем заключаются его основные функции в ФК «Динамо» (Брест), пока мало кому понятно. Но внимание столь именитой персоны лестно.

Изменения весь год сотрясали белорусский хоккей. Во время чемпионата мира был уволен главный тренер национальной сборной Беларуси Дэйв Льюис, а команда проиграла все семь матчей и покинули элитный дивизион. Сменился тренерский штаб и руководство ХК «Динамо-Минск», единственного представителя Беларуси в КХЛ. Наставником сборной и клуба стал Андрей Сидоренко. Федерацию хоккея Беларуси возглавил молодой и амбициозный Геннадий Савилов, генеральным директором «Динамо» стал Дмитрий Басков.