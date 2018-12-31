В 2019 году свою благосклонность продемонстрирует нам Жёлтая Земляная Свинья.

Чтобы Фортуна на протяжении всего года была рядом, астрологи рекомендуют тщательно продумать цветовую гамму своего гардероба. Хорошая компания и весёлое настроение притянут успех и счастливый год.

Особенности хозяйки года

Звёзды наделили Жёлтую Свинью искренностью, терпеливостью, трудолюбием и оптимизмом. Благодаря своим качествам свинья, считающаяся священным животным, в каждый дом принесёт различные положительные изменения.

Покровительство в деньгах

В 2019-м Земляная Свинья одарит всех финансовой удачей. Год обещает стать удачным для инвестирования своего капитала. Это также благоприятное время для создания сбережений. Копилка в виде упитанной свинки поможет незаметно насобирать необходимую сумму для желанной покупки.

Для достижения максимальных результатов необходимо будет постараться сохранять положительный настрой и добросовестность. Тогда все приложенные усилия обязательно окупятся сторицей.

Отношения и семья

Год Свиньи покровительствует благополучию в семье. Хозяйке года претят предательство и одиночество. Зато 2019-й — удачный для заключения счастливого брака, а также рождения талантливых детей.

С кем встречать праздник

Чтобы доставить радость себе и одновременно усладить покровительницу года, встречу Нового года нужно провести с близкими сердцу людьми. Весёлый зимний праздник с любимыми откроет путь к ещё большему счастью.

Цвета для встречи года Земляной Свиньи

Название символа года само говорит о предпочтительной цветовой гамме. В тренде – жёлтый, коричневый, песочный, горчичный и зелёный. Новогодние наряды могут быть выдержанны в однотонной естественной цветовой гамме. Либо сшиты из принтованной ткани с цветочным или растительным орнаментом.

Чем декорировать дом

Украсить дом к празднику можно корицей и засушенными цитрусовыми. Для этого палочки корицы можно связать по нескольку штук золотистой или жёлтой ленточкой. А засушенные кружочки мандаринов, лимонов, грейпфрутов или апельсинов наполнят воздух чудесным ароматом. В сочетании с запахом корицы они создадут ощущение праздника и роскоши.

Где отмечать праздник

Встреча Нового года на грязевом курорте будет самым лучшим вариантом. Это станет своеобразной символической поездкой под покровительством хозяйки года. Но она также отнесётся благосклонно и к поездкам в любые тёплые страны. Если же вы решили остаться дома, то самое главное – провести праздник в тёплой и дружеской атмосфере.