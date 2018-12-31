Сотрудники ФСБ России задержали в Москве по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана, сообщается на сайте Центра общественных связей (ЦОС) ведомства.

«28 декабря в Москве сотрудниками ФСБ России при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан. Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)», — говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия, других подробностей не сообщается. За сбор информации, составляющей государственную тайну, в целях передачи иностранному государству грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Посольство США в РФ было уведомлено о задержании в соответствии с двусторонней консульской Конвенцией.

В России в 2018 году было несколько резонансных арестов за госизмену. В частности, был арестован 75-летний сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев. По версии следователей ФСБ, он передавал спецслужбам стран НАТО секретную информацию о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал».

Сведения, которые якобы были засекречены, передавались посредством электронной переписки бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым сотрудничал ЦНИИмаш. Своей вины ученый не признает и вообще заявил, что не понимает, в чем его обвиняют. По словам защиты, Кудрявцев более 20 лет не имел доступа к секретным сведениям и в новом тысячелетии с секретными данными не работал.

По мнению правозащитников, к пожилому ученому фактически применяли пытки. Страдающего диабетом и перенесшего инфаркт Кудрявцева подняли с постели и увезли на допрос, при котором было разрешено присутствовать только адвокату по назначению. Кудрявцеву также запретили свидания после отказа сотрудничать со следствием.

Фигурантом другого дела о госизмене стал 28-летний военный эксперт Владимир Неелов, который занимался частными военными компаниями, в том числе группой Вагнера. Неелов давал комментарии прокремлевским изданиям: «Федеральному агентству новостей» (ФАН), News Front и другим.

Уголовное наказание за госизмену в России предполагает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Материалы таких дел могут быть засекречены, а судебные процессы идут в закрытом режиме.