Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) успешно начала выступление на турнире в китайском Шэньчжэне с призовым фондом $626 тыс., сообщает БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/16 финала белоруска, посеянная под первым номером, обыграла немецкую теннисистку Татьяну Марию (72) — 3:6, 6:3, 6:1. Начало первой игры нового сезона Арина Соболенко провела неудачно, проиграв 4 гейма подряд. Затем взяла две подачи, но все же уступила сет со счетом 3:6. Во второй партии немка снова начала очень уверенно, выиграв три гейма кряду. После разговора со своим тренером Дмитрием Турсуновым Арина Соболенко преобразилась и сумела выиграть 6 очков кряду — 6:3. В решающем сете белоруска продолжала доминировать и выиграла с результатом 6:1. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.

В матче за выход в четвертьфинал Арина Соболенко встретится с россиянкой Екатериной Александровой (73).

В парном разряде этих соревнований белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма вышли в 1/4 финала, победив китайский дуэт Чжа Хюи Чень / Дань Ни Ван — 6:2, 6:4.

Еще две белорусские теннисистки откроют новый сезон 1 января 2019 года. Александра Саснович (30) на турнире в австралийском Брисбене с призовым фондом $900 тыс. сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой (93). Виктория Азаренко (51) на соревнованиях с призовым фондом $250 тыс. в новозеландском Окленде встретится с американкой Винус Уильямс (39).

На мужском турнире в индийской Пуне белорус Егор Герасимов (157) не сумел пробиться в основную сетку, уступив во втором квалификационном раунде индийцу Сакету Минени (259) — 4:6, 7:6, 6:7.