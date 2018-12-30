Раковые заболевания – один из самых больших страхов современного человека. Причин тому множество: боязнь боли, недоверие к медицине, табуированность темы смерти. Отсюда – десятки мифов и спекуляций, бороться с которыми иногда сложнее, нежели с самим заболеванием. Ученые уже констатировали развитие нового вида фобии – «канцерофобия».

По данным ВОЗ, онкозаболевания занимают пятое место в списке ведущих причин смерти. При этом, треть всех случаев заболевания раком предотвратима. Профилактика рисков развития – наиболее эффективная и долгосрочная стратегия борьбы с заболеванием. На помощь приходит подход Harm Reduction, который заключается в снижении рисков развития заболеваний путем переключения на менее вредные альтернативы.

Что такое канцерогены?

Термин «канцероген» происходит от слова «cancer», что в переводе означает «рак». И обозначает те продукты, или те вещества, которые влияют на целостность ДНК, способствуя формированию и размножению злокачественных клеток.

Ряд научных экспериментов доказал, что рак способны вызывать не только синтетические вещества, но и растительные соединения. Однако сказать с точностью до 100%, что вот эти продукты спровоцируют онкозаболевание, а эти – нет, нельзя. В целом для «запуска» злокачественного образования в организме должно совпасть множество факторов. Далеко не все мы можем контролировать, но кое-что предпринять можно. Для этого необходимо знать список реальных канцерогенов и сводить их влияние на организм до минимума.

Какими бывают канцерогены?

Все воздействия, способные вызвать рак, можно поделить на несколько групп:

— радиоактивные (опасное облучение различных форм),

— нерадиоактивные (генетические и связанные с воздействием окружающей среды).

К последним относится и образ жизни: алкоголизм, курение, неправильное питание, воздействие солнечных лучей или работа на опасном производстве.

Обе группы факторов по-своему влияют на ДНК, вызывая изменения в структуре. Это не гарантирует образование опухоли, но повышает риск размножения нездоровых клеток.

Ученые недавно поняли, что две трети генетических мутаций, которые приводят к онкологическим заболеваниям, — это ошибки, возникающие спонтанно при копировании ДНК, и лишь одна треть возникает под воздействием канцерогенов окружающей среды.

Знать врага в лицо

ВОЗ уже не первый год ведет список — оказывается, и соленая рыба, и сосиски, и чипсы, и подгоревшее масло, даже кофе и чай содержат канцерогены.

Но не все так страшно. Всем веществам присваивается специальный код: 1 (канцерогенны для человека), 2а и 2b (потенциально канцерогенны для человека, и для «a» вероятность выше, чем для «b»), 3 (не отнесены к канцерогенным для человека), 4 (не канцерогенны для человека).

Многие вещества из списка не настолько опасны: мы сталкиваемся с ними в дозированных количествах и не находимся под их воздействием долгое время. К примеру, чай содержит бензапирен – канцероген, который имеет свойство накапливаться в организме. Допустимое его содержание: 1 мкг/кг, для копченой рыбы — 5 мкг/кг.

Этанол (содержащийся в алкоголе) тоже считается канцерогеном, поэтому его стоит употреблять с осторожностью. До сих пор ученые не могут сойтись во мнении относительно кофеина, красок для волос, сульфитов, которые используются в косметике.

В 2015 году мясо было внесено в список в категорию 2а — виной всему гетероциклические амины (ГА) и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Эти вещества появляются при термической обработке мяса, особенно при обжаривании или приготовлении на гриле. Рекомендованная норма — не более 70 граммов красного и переработанного мяса в день.

Попытки убрать из жизни абсолютно все любимые продукты, которые оказались в списке, ни к чему хорошему не приведут. Человеческий организм по-разному реагирует на стрессовые факторы – велика вероятность срывов или развития расстройств, а панический поиск продуктов из «канцерогенного списка» может перерасти в орторексию.

Что насчет курения и алкоголя?

Курение – личный выбор каждого. Согласно исследованиям, на его долю припадает около 22% смертей от рака. По данным исследований, такие компоненты сигаретного дыма, как бензол, полоний-210, бензопирен и нитрозамины, провоцируют повреждения ДНК. Они блокируют гены, которые помогают организму защищаться от рака. Вещества попадают в кровь, поражают легкие, почки, печень и пищеварительную систему. Согласитесь, достаточный аргумент для поиска бездымных альтернатив сигаретам. С ними вы сможете снизить вред, исключив влияние наиболее опасных веществ.

Алкоголь также является причиной развития рака. В организме он распадается до ацетальдегида, а затем до уксусной кислоты. Она поражает гортань, печень, полость рта, молочную железу и поджелудочную. Поэтому риск развития рака напрямую зависит от количества употребляемого алкоголя. Никто не говорит впадать в крайности — главное, помнить о принципах разумного потребления.

Еда долгожителей

Пока ученые не придумали «таблетку от рака», в супермаркете уже можно купить продукты, которые помогут вашему организму снизить риски появления злокачественных клеток. Их употребление не гарантирует абсолютное здоровье, а лечением заболевания должны заниматься специалисты. Но изменение питания считается важным подходом к профилактике рака. Кроме того, такое питание снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний:

1. Галовая кислота — антиоксидант, который борется со свободными радикалами — основным источником поломок ДНК. Содержится она в винограде.

2. Куркумин усиливает самоуничтожение «вредных», в том числе раковых, клеток. Находится в куркуме и имбире.

3. Сульфорафан активизирует гены, связанные с защитными механизмами организма. Его можно найти в сырой брокколи и рукколе.

4. Стоит подружиться и с природными энтеросорбентами. Эти вещества собирают со стенок кишечника холестерин и канцерогены, тем самым задерживая развитие раковых опухолей, инсульта, инфаркта и старения человека. Содержатся они в чечевице, киноа, овсяной крупе.

В следующий раз во время похода в магазин добавьте в корзину несколько этих продуктов. А уже сегодня составьте список своих вредных привычек и распишите постепенный план снижения уровня их воздействия. При необходимости, проконсультируйтесь со специалистами – не стоит возлагать надежды исключительно на рекомендации из интернета. Так в скором времени вы ощутите позитивные изменения в самочувствии и забудете о самых больших страхах.