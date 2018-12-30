Беларусь готова предоставлять преференции для японского бизнеса.

Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью японской телерадиокомпании NHK, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского внешнеполитического ведомства.

«Япония представляет для нас огромнейший интерес. Да, у нас развивается в определенной мере торгово-экономическое взаимодействие — где-то порядка 120 млн долларов товарооборот за десять месяцев этого года, но мы считаем, что наш потенциал далеко не использован. Мы заинтересованы в более тесных контактах между бизнесом Беларуси и Японии, — сказал Владимир Макей. — Мы все знаем, как сильна Япония в автомобилестроении, производстве бытовой техники, в сфере высоких технологий. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы наши отношения развивались более активно и глубоко. Мы готовы предоставить максимальные преференции для японского бизнеса в случае его решения прийти в Беларусь».

Нужно также подумать над активизацией политического диалога, в том числе на высшем уровне, над чем сейчас и ведется работа, добавил министр.

В начале этого года Беларусь приняла решение предоставить японцам право въезжать без визы и пребывать на территории страны в течение 30 дней. Япония входит в число порядка 80 стран, которые были включены в список безвизового въезда на 30 дней с целью туризма, бизнеса, гуманитарного взаимодействия и т.д.

«Мы сегодня очень плотно взаимодействуем по вопросам преодоления негативных последствий атомных катастроф. Мы благодарны японцам за то, что с помощью соответствующих программ мы реализовали почти 40 социальных проектов по чернобыльской проблематике. В свою очередь мы предоставили Японии определенную материальную помощь после аварии на Фукусиме. Мы ежегодно принимаем порядка 130-150 японских детей на оздоровление, летом они отдыхают в нашем пионерском лагере «Зубренок», — добавил Владимир Макей.

В интервью была затронута тема и взаимодействия Беларуси с Китаем. Для развития сотрудничества с этой страной нужно переходить от простой торговли к прямому кредитно-инвестиционному сотрудничеству, уверен руководитель белорусского внешнеполитического ведомства.

«Мы сейчас работаем очень плотно над реализацией подобного рода проектов как в нашей стране, так и в Китае. Одна из главных задач состоит также в том, чтобы укреплять межрегиональное сотрудничество, — сказал он. — Наша страна — небольшая, десять миллионов — это маленькая деревушка в Китае, скажем так, если сравнивать по масштабам. Поэтому мы очень активно сейчас работаем с регионами этой страны, нужно сказать, весьма и весьма успешно. Сейчас наблюдается серьезный рост нашего экспорта в Китай, в первую очередь сельскохозяйственной продукции».