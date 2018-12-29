В ноябре в Беларуси запасы готовой продукции на складах промышленных организаций выросли на 116,8 млн рублей и составили 4,4 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

За 11 месяцев наибольший уровень складских запасов был на предприятиях Минска (88,6% среднемесячного объема производства), наименьший — в Витебской (35,8%) и Гомельской (32,5%) областях.

Больше всего запасов готовой продукции было в производстве текстильных, кожаных и меховых изделий, одежды — в 3 раза выше среднемесячного объема производства, фармацевтических продуктов и препаратов — в 2 раза, вычислительной, электронной и оптической аппаратуры — в 1,8.