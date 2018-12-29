Следователи разберутся, кто отпустил российским коммерческим структурам белорусскую молочную продукцию без предварительной оплаты на 1,3 миллиона долларов.

Прокуратура Минской области возбудила три уголовных дела, связанных с просроченной дебиторской задолженностью за поставленную в Россию белорусскую молочную продукцию, сообщает Sputnik.by со ссылкой на Генпрокуратуру.

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк на заседании коллегий надзорных ведомств Беларуси и России в Москве анонсировал новые уголовные дела по фактам невозврата задолженности за поставленную в РФ белорусскую мясомолочную продукцию.

Очередную проверку о просроченной дебиторке провел отдел по борьбе с экономическими преступлениями Минского РУВД, было возбуждено три уголовных дела по ч. 4 ст. 209 «Мошенничество» Уголовного кодекса.

«Фигурантам дела является гендиректор ОАО (Россия). В результате мошеннической схемы, которую он организовал, трем молочным предприятиям причинен ущерб в сумме более 2,7 миллиона рублей», – сообщили в субботу в пресс-службе генеральной прокуратуры.

По словам прокуроров, почти сразу после возбуждения уголовных дел подозреваемый частично возместил ущерб одному из трех предприятий в сумме более 300 тысяч рублей.

Было установлено, что он изначально намеревался обманным путем завладеть продукцией трех предприятий молочной промышленности Минской области. Весной 2017 года подозреваемый подписал с ними дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам поставки с отсрочкой платежа. Как следует из материалов дела, получив белорусскую молочку, глава представительства российской коммерческой структуры не оплатил товар, а распорядился им по своему усмотрению.

В рамках расследования уголовного дела следователи выяснят и дадут правовую оценку действиям должностных лиц белорусских предприятий, которые отпустили молочную продукцию без предварительной оплаты.