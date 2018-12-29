Внешний государственный долг Беларуси на 1 декабря 2018 года составил $16,8 млрд, увеличившись с начала года на $70,3 млн (с учетом курсовых разниц), или на 0,4%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство финансов.

В январе-ноябре привлечены внешние государственные займы на сумму $2 млрд 112,4 млн, в том числе $797,5 млн — правительства и банков России, $600 млн — еврооблигации, $361,3 млн — банков КНР, $200 млн — ЕФСР, $138,5 млн — МБРР, $15,1 млн — ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2018 года составило $1 млрд 883,1 млн, из которых $800 млн — еврооблигации, $374,9 млн — банкам КНР, $374,3 млн — правительству России, $264,8 млн — ЕФСР, $65,4 млн — МБРР, $1 млн — ЕБРР и СИБ, $2,7 млн — Товарно-кредитной корпорации США.

Государственный долг Беларуси на 1 декабря составил Br45,6 млрд и увеличился по сравнению с началом 2018 года на Br3,4 млрд, или на 8,1%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря составил Br9,7 млрд, увеличившись с начала года на Br489,5 млн (с учетом курсовых разниц), или на 5,3%.