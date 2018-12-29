В китайских школах тестируют «умную» школьную форму. Благодаря встроенным в форму GPS и системе распознавания лиц руководство школы и родители смогут отслеживать информацию о местонахождении детей.

В эксперименте приняли участие 11 школ, передает mir24.tv со ссылкой на ABC News.

При прогуле урока или уходе из школы без разрешения система включает звуковой сигнал тревоги. Уведомление поступит даже в том случае, если ребенок заснет на занятиях. Родители также смогут отслеживать покупки, совершаемые ребенком в школе, и с помощью мобильного приложения устанавливать ограничения на их расходы.

Разработчики из компании Guizhou Guanyu Technology уверяют, что новая форма выдерживает до 500 сеансов стирки, а работу может продолжать даже при 150 градусах.

Новая технология была встречена в Сети негативно. Большинство пользователей китайской социальной сети Weibo, где было опубликовано заявление разработчиков, отметили, что такая система лишит ребенка частной жизни.