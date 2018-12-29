По подозрению в убийстве супружеской пары в Дзержинске сотрудники уголовного розыска задержали ранее неоднократно судимого 33-летнего местного жителя, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Следственном комитете.

Предварительно установлено, что страшную находку мужчина сделал вечером 28 декабря: пришел навестить родителей и обнаружил их мертвыми. На телах 74-летнего пенсионера и его 75-летней супруги имелись ножевые ранения.

О случившемся сын немедленно сообщил правоохранителям.

Следователи, милиционеры, специалисты ГКСЭ тщательно осмотрели место происшествия. Также был обследован дом и прилегающая к нему территория, опрошены родственники и соседи супружеской четы.

Гражданин, задержанный по подозрению в совершении преступления, трудится животноводом. С ним работают следователи. Возбуждено уголовное дело по п. 1 ч. 2 ст. 139 УК Республики Беларусь. Назначен ряд экспертиз.