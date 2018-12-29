Российский журналист и обозреватель Николай Сванидзе в программе «Особое мнение» радиостанции «Эхо Москвы» поразмышлял о белорусско-российских отношениях и о возможных вариантах для президента Владимира Путина сохранить власть, передает euroradio.fm.

По мнению Сванидзе, очередной президентский срок Владимира Путина «явно не последний» и поэтому идет поиск путей, как сделать так, «чтобы уйти и остаться». При этом сценарий с преемником не удовлетворит Путина, ведь это зависимость от какой-то другой личности, даже «супернадежной». Поэтому для руководителя России надежнее решить проблему не на личном, а на системном уровне.

«Очевидно, разрабатываются два сценария. Один сценарий — с созданием какого-то другого центра власти, не президентской. Пусть этой будет превращение в парламентскую республику, или, что сейчас считается более вероятным, создание некоего госсовета, вроде политбюро, Меняется политическая структура и это, возможно, не потребует серьезных изменений в конституцию», — рассуждает Сванидзе.

По мнению российского журналиста, при таком сценарии Путин перестает быть президентом, но при этом остается главным лицом в стране.

Второй сценарий предполагает «территориальные приращения», чтобы страна стала другой формально. И тут Сванидзе заявляет о возможном варианте Союзного государства с Беларусью.

«Это тоже вариант. Он, как я понимаю, более приемлемый и более выгодный, так как не потребует никаких конституционных изменений. А заодно и ореол объединителя двух славянских братских народов. Но он сложный, так как есть Лукашенко», — объясняет российский обозреватель.

Договориться с Александром Лукашенко невозможно, так как Россия не может предложить ему ничего, способного заменить власть, убежден Сванидзе.