Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий по просьбе «Салiдарнасцi» поделился впечатлениями о главных событиях 2018 года, а также дал свой прогноз на будущий год:

– В целом год был небогат на какие-то чрезвычайные события, которые сложно было предсказать. Для нашей страны главным являлся российский фактор – он и определял внутреннюю и внешнюю политику. Как и предсказывалось, в течение всего года давление со стороны России на нашу страну возрастало. И этот прогноз подтвердился не просто на уровне каких-то аналитических выкладок, но и явно прозвучал в высказываниях высшего руководства нашей страны.

Что удивило в 2018 году

– Неожиданные события, скорее, происходили на международной арене. Будь то инцидент в Керченском заливе, который, по сути, стал прямым актом агрессии со стороны России в отношении Украины. До этого применялись в основном какие-то гибридные полуанонимные способы.

Второй неожиданный момент – что Трамп отдал приказ о начале вывода войск из Сирии. Это было неожиданных шагом: достаточно сложно было понять мотивацию.

И третье – это «отскок» по цене нефти, который произошел в прошлом месяце, когда назад отыгрался весь рост цен. Это был своеобразный нежданчик, так как все ждали этого «отскока» намного позже.

Эти три неожиданности так или иначе осложняют международные позиции Беларуси, особенно в отношениях с Россией.

Прогноз на 2019 год: угроза с востока

– Для нас главный вызов на 2019 год – это, безусловно, российская политика в отношении Беларуси. Как минимум, с середины следующего года, или ближе к середине, Россия начнет наращивать не только экономическое, но и политическое, а также информационное давление на нашу страну. Ультиматум уже известен и озвучен.

И какой бы ответ белорусская сторона не дала, стоит ожидать негативных последствий. Эти обстоятельства могут сыграть в пользу переноса электоральных кампаний – в частности, президентской – на вторую половину следующего года.

О президентских выборах в 2019 году

– Есть рациональное зерно, чтобы провести эти выборы, например, осенью следующего года. Во-первых, пока это будет самый стабильный год, если сравнивать его с последующими. Во-вторых, основное внимание России в этом году будет нацелено на вмешательство в политические процессы в Украине (там пройдут как президентские, так и парламентские выборы).

Это не значит, что параллельно не будут вестись «работы» и по Беларуси, но приоритет пока – Украина.

Может ли на выборах появиться явно пророссийский кандидат?

– Да. Причем, даже не важно, какой геополитической ориентации раньше этот кандидат придерживался. Может возникнуть ситуация, которую мы наблюдали в Армении в этом году, когда к власти пришел человек, который раньше выступал с прозападной риторикой, а сейчас идет по пути военно-политической интеграции с Россией. Я не исключаю, что такой вот «чертик из табакерки» может появиться.

Но это все лишь декорации, так как основное влияние будет оказываться россиянами через заигрывание с силовиками и белорусской номенклатурой.

Какие политические изменения произойдут в Беларуси в 2019 году?

– Следующий год – это год, когда белорусская власть должна будет переосмыслить свои отношения с обществом. И наконец-то прийти к диалоговой модели, когда общество будут воспринимать не как подчиненного, а как равного партнера.

Приходит понимание того, что белорусская социальная экономическая модель больше не работает – она находится в кризисе. Это означает, что на повестке стоит пересмотр социального контракта с обществом.

Раньше он был заключен между властью и электоральной группой, которую мы можем условно назвать «бюджетниками». Это работники крупных госорганизаций, жизнь которых сильно зависит от государства. А в условиях, когда государственный сектор экономики находится в кризисе, он высвобождает огромное количество рабочих рук, которые становятся безработными и тунеядцами. И выходит, что наибольшие протестные настроения сегодня формируются в той группе, на которую раньше опиралась власть.

Параллельно мы видим, что как минимум половина общества уже созрела, чтобы проводить какие-то реформы рыночного плана, хотят заниматься частным бизнесом. Эти люди к тому же являются сторонниками независимости и суверенитета Беларуси. И именно эта группа может стать той группой, с которой власть попытается подписать новый социальный контракт.

И поэтому тенденции по либерализации экономики могут еще больше усилиться в следующем году.