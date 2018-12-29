Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о вводе запрета на импорт ряда украинских товаров.

Как сообщил он в своем твиттере, это ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины.

Перечень запрещенных товаров опубликован на сайте правительства. В него, в частности, вошли пшеница, подсолнечное масло, экстракты из мяса, рыба, шоколад, кондитерские изделия, хлеб, консервированные овощи и фрукты, соки, пиво, вино, этиловый спирт, а также ряд промышленных товаров.

25 декабря Дмитрий Медведев также сообщил о расширении списка физических и юридических лиц Украины, в отношении которых действуют ограничительные меры. В него были добавлены более 200 лиц. Изначально в «черном списке» были представлены 322 украинских гражданина и 68 компаний.

В октябре президент России Владимир Путин подписал указ об ответных санкциях в отношении Украины.