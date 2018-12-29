Правительство Беларуси своим постановлением N950 определило на 2019 год прогнозные показатели в области содействия занятости населения и перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда, сообщает пресс-служба Совмина.

Всего в перечень территорий, где прогнозируются проблемы с занятостью в 2019 году, вошли 53 района.

Так, в Брестской области это Барановичский, Ганцевичский, Дрогичинский, Ивановский, Ивацевичский, Кобринский, Лунинецкий и Малоритский районы.

В Витебской – Бешенковичский, Браславский, Верхнедвинский, Глубокский, Городокский, Докшицкий, Лепельский, Лиозненский, Миорский, Оршанский, Поставский, Сенненский, Толочинский, Чашникский и Шарковщинский районы.

В Гомельской области – Жлобинский, Лельчицкий, Лоевский, Октябрьский, Светлогорский, Хойникский районы. В Гродненской — Лидский и Свислочский районы.

В Минской области — Борисовский, Вилейский, Воложинский, Клецкий, Копыльский, Крупский, Любанский, Молодечненский, Несвижский, Пуховичский, Слуцкий, Солигорский, Столбцовский, Узденский, Червенский районы.

В Могилевской области — Белыничский, Кличевский, Костюковичский, Мстиславский, Чаусский, Чериковский районы, и город Бобруйск.

Постановлением облисполкомам поручено при необходимости предусмотреть дополнительные средства местных бюджетов на реализацию мероприятий в области содействия занятости населения на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда.