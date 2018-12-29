Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S, передает РИА Новости.

Тоннель протяженностью 18 километров будет проложен под проливом Фемарн-Бельт, соединяющим датский остров Лолланн с третьим по величине немецким островом Фемарн в Балтийском море. После запуска тоннеля поездка из Дании в Германию займет десять минут на машине и семь минут на поезде.

Ожидается, что на строительство тоннеля, по которому будут проходить четырехполосная автомобильная дорога и два железнодорожных пути, уйдет 8,5 лет.