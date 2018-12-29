В Кремле вновь заверили, что речь об объединении России и Беларуси в одно государство не идет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, речь не идет о каком-то присоединении [Беларуси к России в одно государство]», — цитирует Пескова ТАСС. По его словам, речь идет о «движении навстречу друг другу».

Представитель Кремля отметил также, что на встрече президентов двух стран — Владимира Путина и Александра Лукашенко — обсуждаются среди прочих вопросы, связанные с потерями Минска от налогового маневра РФ. Он заверил, что эта тематика и проблематика дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства — параллельные вопросы, они «не завязаны» друг на друга.

По словам Пескова, Москва будет считать успешным такой результат переговоров двух лидеров, который позволит совершить «еще один шаг в сторону развития наших союзнических отношений». «Это путь длинный, здесь вряд ли стоит ожидать каких-то прорывных решений, потому что это достаточно сложная субстанция, — подчеркнул он. — Кроме того, есть вопросы, которые менее масштабны, но не менее важны для каждой из сторон».

Песков уточнил, что по итогам переговоров Путина и Лукашенко пресс-конференции не планируется. Однако он пообещал проинформировать СМИ о результатах переговоров «в случае необходимости».