Президент России Владимир Путин встретит 2019 год дома в кругу родных и близких, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля также рассказал, что до последних минут года у президента запланированы рабочие встречи.

«Еще и важный визит будет – Александр Григорьевич Лукашенко приедет, много совещаний рабочих еще есть. Есть и мероприятия, которые будут интересны, наверное, всей стране, не буду их анонсировать, но будут такие тоже предновогодние спортивные мероприятия. А сам Новый год – в кругу родных и близких», – сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 1».