Президент Беларуси Александр Лукашенко на новогодние праздники подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину четыре мешка своей картошки и местное сало, сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

Пресс-секретарь Лукашенко в субботу приняла участие в записи новогодней программы на телеканале «Беларусь 1», где рассказала об одной из недавних встреч президентов Беларуси и РФ.

«Могу сказать, что не только картошку в тот день подарил Александр Григорьевич (Лукашенко) Владимиру Владимировичу (Путину). На самом деле, насколько я знаю, президент России очень любит хорошее сало. И Александр Григорьевич, зная об этом, … в предыдущий визит привез еще и сало, причем такое… не то, что какое-то специально сделанное, а просто – самое вкусное, конечно, подобранное белорусское сало. И (сало – ред.) тоже было презентовано. После был картофель», — рассказала Эйсмонт, отметив, что речь идет о картошке «с президентского огорода».

По данным Эйсмонт, картофель был привезен Путину «по спецзаказу», потому что ранее, «в полушутку», Лукашенко спросил у Путина, что бы еще ему хотелось получить от президента Беларуси и всей республики.

«И ответ прозвучал именно так: «Ну что еще можно попросить из Беларуси? Картошку и сало». Ну, за нами не заржавеет. Мы привезли четыре мешка этого картофеля», — отметила пресс-секретарь.

Она также уточнила, что там было «четыре сорта картофеля». «Причем если вы думаете, что это абсолютно одинаковая картошка, просто отличается названиями сортов, то вы глубоко заблуждаетесь, потому что у каждого этого сорта — под него предназначенный способ приготовления. Какая-то предназначена для жарки, какая-то – для драников, какая-то – для пюре, что-то – для запекания и отваривания. Там (на мешках – ред.) все было подписано», — добавила Эйсмонт.