Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева вместе с супругом Уле-Эйнаром Бьорндаленом стартуют сегодня в одном из самых увлекательных соревнований сезона — Рождественской гонке в Гельзенкирхене (Германия), сообщает БЕЛТА.

Организаторы традиционно проводят биатлонное шоу на футбольной Veltins-Arena, которая является домашней для клуба Бундеслиги «Шальке 04».

В соревнованиях примут участие многие легендарные спортсмены современности: многократные победители зимних Олимпиад белорусско-норвежская пара Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален, россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин, Франциска Пройс и Симон Шемпп из Германии, украинцы Юлия Джима и Артем Прима, итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер.

Дарья Домрачева во второй раз выходит на старт Рождественской гонки в Гельзенкирхене. В 2009 году она выступила вместе с Домиником Ландертингером. Из белорусских биатлонистов в 2002-м также на футбольном стадионе выступали Ольга Назарова и Алексей Айдаров, а в 2004 году — Елена Зубрилова и Владимир Драчев (ныне возглавляющий Союз биатлонистов России).

Телеканал «Беларусь 5» покажет Рождественскую гонку по биатлону в прямом эфире. В 20.15 начнется масс-старт, а в 21.30 состоится гонка преследования.