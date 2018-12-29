Эндокринная система выполняет в организме человека чрезвычайно важную роль, регулируя практически все процессы жизнедеятельности. Эндокринные железы (железы внутренней секреции) продуцируют особые биологически активные вещества – гормоны, которые попадают в кровяное русло и переносятся к органам-адресатам, или, как их еще называют, органам-мишеням. Расстройства этого механизма чреваты развитием серьезных хронических патологий.

Между тем дефицит или избыток какого-либо гормона проявляется болезненными симптомами далеко не всегда. Признаки неполадок в работе эндокринной системы люди часто путают с легким недомоганием и начинают самолечение либо вообще игнорируют ухудшение здоровья, тем самым запуская болезнь и снижая шансы на выздоровление.

Вот симптомы, которые требуют немедленной консультации эндокринолога.

Першение в горле

Неприятные ощущения при глотании, жжение или першение в горле, изменение тембра голоса большинство из нас привыкли связывать с простудой или сезонными вирусными инфекциями. Если неполадки такого рода не сопровождаются сильным повышением температуры тела, мы зачастую даже не обращаемся к терапевту, уверенные в том, что сможем справиться с недомоганием с помощью леденцов «от горла» или полосканий. Но регулярное возникновение этих симптомов может свидетельствовать о сбое в работе щитовидной железы. Например, поражение голосовых связок и охриплость голоса иногда развиваются как следствие гипотиреоза, а перерождение тканей железы с появлением узелков приводит к першению в горле.

Активное выпадение или бурный рост волос

Скорость роста волос на голове и теле тесно связана с гормональным фоном. Так, излишнее оволосение лица и выпадение волос в области лба у представительниц прекрасного пола свидетельствует о нарушении работы женских половых желез и сдвиге баланса в сторону преобладания мужских гормонов.

Признаки патологического процесса не следует путать с естественным явлением – ежедневной потерей небольшого количества волос.

Резкое изменение массы тела

Интенсивность обмена веществ регулируется слаженной работой гипофиза, надпочечников и поджелудочной железы. Когда эти органы функционируют нормально, масса тела человека остается постоянной либо меняется постепенно, в течение длительного времени. Быстрый набор веса, внезапное похудение могут свидетельствовать о наличии эндокринных патологий. Если одновременно возникают неоправданные изменения аппетита, ощущение сухости во рту и постоянная жажда, учащенное мочеиспускание, кожный зуд, жжение и боль в икрах ног, падает острота зрения – этот комплекс симптомов говорит о нарушении углеводного обмена и, возможно, развитии сахарного диабета.

Гиперфункция щитовидной железы обычно сопровождается резким увеличением аппетита в сочетании с учащением стула и похудением. Признаками гипотиреоза являются отечность и набор лишнего веса, связанные с замедлением метаболических процессов.

Раздражительность

Нервная система человека чутко реагирует на гормональные сбои. Гормональные расстройства могут проявляться раздражительностью, чрезмерной возбудимостью, необъяснимой переменчивостью настроения (внезапной плаксивостью, обидчивостью или неудержимой, несколько истеричной веселостью).

Такое очень редко становится причиной визитов к врачу: большинство людей склонны объяснять эмоциональные перепады переутомлением, стрессами, бытовыми или служебными неурядицами.

Проблемы с концентрацией внимания

Это частый симптом гипотиреоза. Пациенты жалуются на невозможность сконцентрироваться даже на привычных задачах, сложности с переключением внимания, замедленное восприятие информации. У них появляются ощущение постоянной сонливости, нежелание заниматься повседневными делами, тревожность, опасения что-то не успеть в сочетании с низкой работоспособностью.

Другие симптомы

При эндокринных нарушениях могут наблюдаться повышенная потливость, беспричинное чередование повышения и понижения температуры тела (бросает то в жар, то в холод), головные боли, сбои сердечного ритма. Женщины часто жалуются на нестабильность менструального цикла. Симптомы обычно проявляются в комплексе.

Признаки патологий желез внутренней секреции, как правило, поначалу не очень сильно снижают качество жизни больного, скорее проявляются как легкое, но навязчивое недомогание. Относиться к подобной ситуации без должного внимания опасно: если болезнь примет хроническую форму, излечиться будет крайне сложно. Поэтому, заметив у себя описанные признаки, необходимо проконсультироваться с эндокринологом.