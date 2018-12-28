В составе гуманитарной помощи от Беларуси в Сирию – автотехника МАЗ

Гуманитарная помощь для Сирии готова к отправке из Беларуси, сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.

Груз проследует из Клайпеды по морю до порта в Латакии (Сирия). Помощь будет доставлена морскими контейнерами. Общий вес груза – 52 тонны.

Доставку гуманитарной помощи совместно обеспечивают Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство промышленности и Министерство транспорта и коммуникаций. Содействие в передаче груза сирийской стороне оказывает Министерство иностранных дел. Общая сумма передаваемых материальных ценностей составила Br988,79 тыс.

В состав помощи вошли 2 самосвала и автобус МАЗ, а также 6 контейнеров с медикаментами, сухим молоком, одежда, обувь, рюкзаки для школьников, тетради, школьная мебель, спортивные тренажеры, кровати.

Погрузку в контейнеры спасатели проводили вместе с Белорусским обществом Красного Креста.

Сегодня Дамаск все еще нуждается во внешней помощи. Существенный дефицит наблюдается в снабжении больниц, общеобразовательных учреждений, а также муниципальных служб.

Беларусь оказывает гуманитарную помощь сирийскому народу уже в четвертый раз.