Студенты выпивали и вылазили из окон, чтобы сфотографироваться.

Ночью 28 декабря под окнами общежития по улице Свердлова в Минске под был обнаружен мертвым студент второго курса одного из вузов.

Как выяснили следователи, вечером молодые люди выпивали в одной из компании общежития и периодически фотографировались, вылезая из окон, сообщает Следственный комитет.

Погибший студент увлекался паркуром. Он забрался на фасад здания через окно и вернулся обратно. Позже, когда компания переместилась на общую кухню на пятом этаже, он открыл окно и снова вылез с подоконника на фасад здания. Через некоторое время он исчез из виду. Присутствовавшие в комнате выглянули в окно и увидели, что парень лежит на земле.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Следователи провели осмотр места падения, назначили судебно-медицинскую экспертизу, опросили участники вечеринки.