Церковь евангелистов горела в Хойниках

Как сообщает портал «ПроГомель. Гомельская область сегодня», в четверг, 27 декабря, в 20:16 спасатели Хойникского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре церкви христиан веры евангельской «Благодать» по улице Советской в райцентре.

Когда на место происшествия прибыли спасатели, деревянное одноэтажное здание горело открытым пламенем.

Пожар удалось оперативно ликвидировать. Пострадавших нет. У храма же полностью выгорела кровля, серьёзно повреждены стены и имущество. Известно, что строение принадлежит пастору церкви – местному жителю 1973 года рождения.

Причины пожара устанавливаются.