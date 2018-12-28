О начале вещания на территории Беларуси иностранного телеканала в формате ультравысокой четкости сообщает Мининформ.

С 27 декабря 2018 года на территории республики разрешено распространение иностранного канала «ULTRA 4K EXTREME». Соответствующее разрешение сроком на 3 года выдано Министерством информации Беларуси.

С обращением о распространении вещания телеканала в формате 4K «ULTRA 4K EXTREME» обратился оператор платного ТВ «Космос-Телеком».

Ранее Мининформ выдал разрешение на вещание в платных сетях еще 6 каналам: «H2», «M-1 Global», «Точка отрыва», «Диалоги о рыбалке», «Дорама», «В гостях у сказки».