МВД защищает институт нравственности, цель дырявых граждан – собрать лайки и гранты, форма НКВД на параде – повод для гордости, а статуе городового можно натирать бляху.

Министр внутренних дел Игорь Шуневич в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил, что МВД – организация «очень специфическая» и ее цель – защищать не только правопорядок, но институт нравственности государства.

На вопрос о памятнике городовому, ЛГБТ и форме НКВД на параде, Шуневич ответил, что для министра нет закрытых тем и перешел к рассуждениям о дырявых гражданах:

– Извините меня за, может быть, определенный сленг, но это мой термин, моя дефиниция. Я их называю дырявыми. Некоторые из них сделали себе отверстия в тех местах, которые природой не предусмотрены. Некоторые эти отверстия используют не по назначению, а некоторые – действительно дыра, в образовании, в воспитании, в интеллекте, в культуре, в конце концов. Некоторые это все компилируют. Задача у них одна, и цель у них одна, это уже всем понятно, – это в очередной раз блеснуть в средствах массовой информации, в интернете, набрать определенное количество собачьих возгласов, лайков, ну и, естественно, получить гранты от своих закордонных кураторов, ну и удовлетворить свое болезненное эго, – заявил министр.

По поводу формы НКВД на параде в День Победы, Шуневич заявил, что испытывает по этому поводу только гордость и надел ее, чтобы «отдать дань уважения истории ведомства, истории людей, которые в этой форме сотнями тысяч совершали подвиги».

Статую городового глава МВД назвал высокохудожественной и заявил, что абсолютное большинство посетителей Музея МВД с удовольствием с ней фотографируются. На вопрос ведущего, не натирают ли посетители статуе бляху, он ответил: «Даже если будут натирать, мы будем это приветствовать».