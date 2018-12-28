Модные эксперты подсчитали общую стоимость одежды, в которой жена принца Гарри Меган Маркл выходила в свет в течение 2018 года.

Результаты исследования экспертов опубликовал британский таблоид Daily Mail.

Эксперты оценили весь гардероб герцогини Сассекской приблизительно в один миллион фунтов стерлингов. По данным издания, только в двухдневном туре в Ирландию Маркл появлялась на людях в нарядах и аксессуарах на сумму, в общей сложности, в 28 тысяч фунтов.

Практически все вещи герцогини изготовлены люксовыми модными домами, такими как Prada, Dior, Oscar de la Renta и автором ее свадебного платья Givenchy.