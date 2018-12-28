Суд Барановичского района и города Барановичи огласил приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего, обвиняемого в совершении воинского преступления, сообщили в суде.

Дело рассматривалось в выездном судебном заседании на территории воинской части 25886 в Барановичах. Потерпевшими признаны двое солдат-срочников.

Прапорщика суд признал виновным в неуставных отношениях и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима, сообщили Sputnik.by в суде.

Кроме этого за неотбытое наказание ему назначен штраф в доход государства в сумме 2450 рублей.

Прапорщик признан виновным в том, что, проходя военную службу в должности старшины роты материально-технического обеспечения радиотехнической бригады Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, будучи в состоянии алкогольного опьянения, причинил рядовому легкие телесные повреждения, а второму рядовому – побои, говорится в приговоре, который был оглашен в пятницу.

Там также сказано, что обвиняемый, желая показать мнимое превосходство над солдатами, применил в отношении двух военнослужащих срочной службы физическое насилие – нанес удары по различным частям тела.

Приговор суда неокончательный и может быть обжалован в установленном порядке.