О том, что польское консульство отменило такую цель для получения визы, как покупки, стало известно вчера. Сегодня Посольство Польши официально заявило: отмена виз «на закупы» с 2 января 2019 года не причинит неудобств для подающих документы.

Нововведения будут носить чисто технический характер, а их целью станет еще большая открытость на нужды жителей Беларуси, въезжающих в Польшу, а также въезжающих через Польшу в другие страны Шенгенской зоны.

Для оформления визы необходимо будет выбрать другую цель поездки. Например, туристическую, посещение друзей, родственников, культура или спорт.

Кроме того, среди необходимых документов теперь будут: страховой полис, подтверждение денежных средств, бронь гостиницы в Польше на время пребывания или договор аренды жилья.

Визы «на закупы» появились больше пяти лет назад. Ее выдавали тем, кто регулярно ездил за покупками в Польшу. Главное условие получения визы — заявитель должен был подтвердить факт покупок в Польше. Обычно это были чеки и оформленные документы по возврату НДС. Многие получали такие визы на год или даже два года. По этой визе можно было ездить во все страны ЕС.