В Беларуси определен порядок функционирования системы мгновенных платежей. В тестовом режиме она заработает с 1 января. Внедрить ее в промышленную эксплуатацию Нацбанк планирует с июля 2019 г. Такая информация появилась на сайте финансового регулятора страны.

Система мгновенных платежей является инновационной. Она позволит клиентам банков страны оплачивать товары, работы, услуги, исполнение обязательств перед бюджетом в белорусских рублях в режиме реального времени 24 часа в сутки 7 дней в неделю без выходных и праздничных дней на протяжении всего года.

Национальный банк постановлением Правления № 540 утвердил Инструкцию о порядке функционирования системы и проведения мгновенных платежей. Она подразумевает внедрение полной автоматизации всех процессов. То есть, со счета плательщика будут списываться денежные средства и зачисляться конечному получателю в течение максимально короткого промежутка времени (не более одной минуты) в режиме 24/7/365. При этом участие банков будет добровольным, а конкретные условия осуществления мгновенных платежей определят в договоре, заключенном тем или иным финансовым учреждением с плательщиком.

Пока же в Беларуси действуют временные ограничения по приему и обработке платежей в будние, а также в праздничные и выходные дни, когда автоматизированная система межбанковских расчетов Национального банка и большинства других финансовых учреждений не работают. При этом расчеты с поставщиками работ, товаров и услуг по совершенным платежам происходят не позднее следующего рабочего дня. Таким образом, сейчас белорусы не могут оплачивать услуги, которые требуют немедленного зачисления реальных денежных средств на счет получателя. В частности, это касается уплаты налогов, таможенных платежей, заработной платы и других.

Внедрение системы мгновенных платежей позволит осуществлять платежи более быстрым, надежным и относительно недорогим способом за счет экономии транзакционных издержек для участвующих в этом процессе сторон.