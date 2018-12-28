Лукашенко станцевал вальс с мисс Беларусь на республиканском балу во Дворце Независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на первом Республиканском новогоднем балу для молодежи во Дворце Независимости танцевал вальс с «Мисс Беларусь — 2018» Марией Василевич.

Открывая бал, передает БЕЛТА, глава государства признался, что рад видеть во Дворце Независимости талантливых, нарядных и одухотворенных молодых людей.

«Благодаря вам этот всегда строгий зал Дворца Независимости сегодня становится неофициальным, нарядным и торжественным», — констатировал Александр Лукашенко.

В Беларуси впервые на официальном уровне проводят новогодний бал в его классическом представлении.

Александр Лукашенко обратил внимание, что присутствующие на балу молодые люди оказались во Дворце Независимости не благодаря случаю или удаче.

«Этот бал — своего рода подарок за усердие, трудолюбие, отличную учебу, за вашу инициативность. Здесь лучшие их лучших, — заявил глава государства. — Вы самая активная и прогрессивная часть нашего населения».

На новогодний бал во Дворец Независимости приглашено почти 300 студентов и старшеклассников, добившихся особых успехов в учебе, творчестве и спорте, научной и общественной деятельности. Среди них стипендиаты специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, обладатели президентских стипендий, участники республиканских конкурсов научных работ, победители и лауреаты многочисленных творческих международных и республиканских конкурсов и фестивалей.

Первый республиканский бал решили провести в формате бала дебютантов. В первой, классической, части возродили старинные бальные традиции, заложенные еще в XVIII-XIX веках. Вечер открылся полонезом дебютантов и вальсом. Вторая часть бала прошла под мировые хиты эстрадной и джазовой музыки.

Фото Максима Гучека и Николая Петрова