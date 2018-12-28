Человек-паук сломал ноги после прыжка с балкона ГУМ.

29-летний житель Беларуси решился на экстремальный трюк, чтобы привлечь к себе внимание и получить эффектное видео. Однако вместо славы молодой человек получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Об этом информируют российские СМИ, сообщая, что 26 декабря в зале ГУМ произошла необычная акция. Мужчина, который был одет в костюм Человека-паука, забрался на балкон второго этажа и упал вниз с раскинутыми руками.

После прыжка с высоты 7 метров белорус был экстренно госпитализирован. До приезда врачей молодой человек пытался справить малую нужду, спрятавшись в ближайшем углу.

После обследования пострадавшего медики выявили, что у белоруса переломы пяточной кости и голеностопного сустава обеих ног. Белорусский экстремал рассказал о том, что он неверно оценил высоту балкона и плохо сгруппировался в прыжке.