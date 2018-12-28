С 1 января 2019 года в Беларуси устанавливается новый размер базовой величины – 25,5 рубля. Это предусмотрено постановлением Совмина от 27 декабря 2018 года №956.

Для сравнения, сейчас базовая величина составляет 24,5 рубля. Таким образом, с нового года она вырастет ровно на 1 рубль.

В последний раз размер базовой величины менялся с 1 января 2018 года. Тогда она увеличилась с 23 до 24,5 рубля, то есть на 1,5 рубля.

От базовой величины зависят размеры некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов и других выплат.