Фристайлистка и олимпийская чемпионка Анна Гуськова признана лучшей спортсменкой 2018 года. Это стало известно по итогам опроса, который традиционно проводит среди журналистов газета «Спортивная панорама».

Гуськова набрала 840 баллов, опередив биатлонистку Дарью Домрачеву на 99 очков. Третьей стала пятиборка Анастасия Прокопенко (648). В топ-10 также вошли Арина Соболенко, Ольга Мазуренок, Эльвира Герман, Надежда Скардино, Владислав Гончаров, Максим Недосеков и Александра Саснович.

Батутист Владислав Гончаров стал лучшим среди мужчин. Кроме того, Николай Козеко стал лучшим тренером, волейбольный клуб «Минчанка» — лучшей игровой командой, а женская биатлонная четверка — лучшей неигровой командой.