Законодательство Беларуси устанавливает, что каждый родитель, помимо обязанности воспитания несовершеннолетних детей, должен обеспечить их материальное содержание независимо от семейного положения. Это значит, что даже не состоящие в браке мать или отец обязаны выплачивать средства другому родителю на содержание своих детей.

Такие выплаты называются алиментами и могут осуществляться добровольно или по соглашению между родителями. Общеизвестно, что далеко не все родители добросовестно выполняют эти обязанности. В таком случае к ним может быть применен судебный порядок взыскания алиментов.

В Беларуси эта проблема является актуальной – только за 2017 год суды республики рассмотрели 13 106 дел о взыскании алиментов. Из них были удовлетворены 13 068 требования, т.е. в 99,7% случаев уклоняющиеся лица были подвергнуты принудительному взысканию средств на содержание детей. Оставшиеся 0,3% случаев были связаны с необходимостью установления отцовства.

Какие бывают алименты

Самым распространенным видом алиментов являются средства, взыскиваемые с родителей на содержание несовершеннолетних детей. Ст. 92 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь установлено, что размер алиментов, взыскиваемых с родителей на содержание детей, составляет: на одного ребенка – 25%, на двух детей – 33 %, на трех и более детей – 50% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц. Эти размеры установлены законодательством в случае отсутствия у родителей заключенного Соглашения о детях либо Соглашения об уплате алиментов. Также размер алиментов может быть установлен Брачным договором.

В среднем, учитывая размер средней заработной платы по Беларуси, на одного ребенка взыскивается 247 рублей, на двух детей – 326 рублей, на трех и более – 494 рубля.

Наибольший размер алиментов уплачивают работники сферы информационных технологий: 874 рубля – на одного ребенка; 1 153 рубля – на двух детей; 1 748 – на трех и более детей. Для сравнения: работники сферы образования на одного ребенка уплачивают 135 рублей, на двух детей – 178 рублей, на трех и более – около 270 рублей.

Другой разновидностью алиментов является уплата средств на содержание супруга. Ст. 30 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье устанавливает, что нетрудоспособный супруг, нуждающийся в материальной помощи, имеет право на получения от другого супруга содержания, и после расторжения брака.

Обязательным условием для получения таких алиментов является утрата супругом трудоспособности до расторжения брака или в течение одного года после его расторжения.

Кроме этих оснований, законодательство устанавливает, что нуждающаяся в помощи бывшая жена сохраняет право на получение алиментов от бывшего мужа, обладающего необходимыми для этого средствами, в период беременности, если беременность наступила до расторжения брака.

Ст. 31 Кодекса о браке и семье определяет, что размер средств, взыскиваемых на содержание супруга, определяется судом исходя из материального и семейного положения обоих супругов в кратном отношении к базовой величине, установленной на момент выплаты.

Совершеннолетние трудоспособные дети также обязаны выплачивать средства материально нуждающимся нетрудоспособным родителям. Исключение составляют случаи, когда судом установлено, что родители не исполняли обязанности по содержанию детей или же были лишены родительских прав. Размер таких алиментов устанавливается судом в твердой сумме или в кратном отношении к базовой величине.

В практике часто встречаются случаи взыскания алиментов на детей, которым уже исполнилось 18 лет. Закон устанавливает, что средства на совершеннолетних детей могут быть взысканы при наличии двух обстоятельств:

1) совершеннолетний ребенок является нетрудоспособным (инвалидом первой или второй группы либо недееспособным);

2) совершеннолетний ребенок имеет неудовлетворительное материальное положение.

При наличии этих двух фактов родителям присуждается выплата алиментов в твердой сумме.

Что будет, если не платить алименты

Нередки ситуации, когда лица, обязанные платить алименты, уклоняются от своих обязательств. В таких случаях законодательством Республики Беларусь предусмотрены три вида ответственности.

Гражданская и имущественная ответственность за неуплату алиментов выражается в приводе должника к судебному исполнителю принудительно или временном запрете на управление транспортными средствами, а также в обязанности выплаты неустойки в размере 0,3% от суммы долга за каждый день просрочки.

В соответствии со Ст. 24.10 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь при уклонении от уплаты алиментов наступает административная ответственность: при неисполнении требования исполнительного документа должник должен заплатить штраф в размере до 50 базовых величин или претерпеть наказание в виде административного ареста.

Ст. 174 Уголовного кодекса устанавливает, что к должнику может быть применено наказание в виде общественных работ, исправительных работ, ограничения свободы на срок от одного года до трех лет или лишения свободы на срок до одного года в случае неуплаты им алиментов на протяжении более трех месяцев в течение года.

При уклонении от уплаты алиментов лица, ранее судимого за это преступление, судом, помимо прочих наказаний, может быть назначено лишение свободы сроком до двух лет.