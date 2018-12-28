Центральная избирательная комиссия Украины официально объявила о начале избирательного процесса. Выборы президента Украины назначены на воскресенье 31 марта 2019 года. Об этом сообщает KHARKIV Today.

Срок избирательной кампании – 90 дней.

Начиная с 31 декабря 2018 и по 3 февраля 2019 включительно ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты. К 8 февраля 2019 состоится регистрация кандидатов. После этого ЦИК объявит претендентов на пост главы государства. По предварительным оценкам, их будет не менее 20.

Основные условия: кандидат в президенты должен быть гражданином Украины, достигший 35-летнего возраста, обязательно владеть государственным языком и проживать в Украине в течение последних 10 лет до дня выборов.

По результатам соцопросов, наибольшей поддержкой электората пользуется лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко. Петр Порошенко – на 3-ей позиции.

Кстати, на сайте Центральной избирательной комиссии Украины размещен календарный план предстоящих президентских выборов.