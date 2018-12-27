Министерство здравоохранения Беларуси обновило перечень заболеваний и противопоказаний, препятствующих управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами, а также условий, при соблюдении которых лица допускаются по медицинским показаниям к управлению.

Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно постановлению Минздрава от 6 декабря 2018 года №88 при беременности (12 недель и более) запрещено управлять МТС и составами транспортных средств категорий «C», «D», «CE», «DE», «F», «I», а также тракторами категорий «A», «B», «C», «D», «E», «F». Как пояснили в пресс-службе Минздрава, в отношении беременных женщин, имеющих водительское удостоверение категории «В», сняты ограничения на вождение легкового автомобиля. Ранее за руль нельзя было садиться женщинам со сроком беременности в 30 недель и больше.

Запрещено управлять механическими транспортными средствами (МТС), самоходными машинами при стойкой диплопии любой этиологии; дефектах костей черепа (12 кв.см и более) без оперативной пластики дефекта; хронической сердечной недостаточность H IIБ и H III по классификации Стражеско-Василенко; синдроме слабости синусового узла, синдроме брадитахикардии; болезнях органов дыхания с дыхательной недостаточностью III степени; злокачественных новообразованиях 4-й клинической группы и др.

Документ вступает в силу через 15 дней после его официального опубликования. Постановление Минздрава от 16 февраля 2016 года №30 будет признано утратившим силу.