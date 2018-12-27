Должностные лица ОАО «Беларуськалий» задержаны по подозрению во взяточничестве.

Во взяточничестве подозреваются начальник отдела управления инвестициями и сопровождения строительства, а также заместитель генерального директора по строительству ОАО «Беларуськалий», сообщает МВД.

Последний задержан с поличным при получении от руководителя одной из коммерческих структур взятки в размере 10 тысяч долларов США за решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Следственным комитетом в отношении вышеуказанных должностных лиц ОАО «Беларуськалий» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 430 УК Республики Беларусь (получение взятки в крупном размере).

В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 431 УК Республики Беларусь (дача взятки в крупном размере).

В настоящее время все участники коррупционной «сделки» заключены под стражу, проводятся следственно-оп

еративные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения данных преступлений.

На сайте «Беларуськалия» заместителем генерального директора по капитальному строительству — начальником управления капитального строительства пна данный момент значится Иван Жданович.