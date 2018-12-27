В Советском Союзе людей приучали к тому, что Новый год – самый значительный праздник. Но вот уже 27 лет Советского Союза нет. Бывшие функционеры компартии посещают теперь не Мавзолей Ленина в день его рождения, а церковь на Пасху. В остальном мало что изменилось. По-прежнему на постсоветском пространстве Новый год важнее Рождества. Это народный праздник, но не всегда – праздник для руководства Беларуси. Часто оно встречает Новый год со старыми проблемами. Например, с поставками нефти или газа, препятствиями для экспорта белорусской продукции или какими-то другими препятствиями. Но природа таких проблем всегда одна.

Сегодня внимание СМИ приковано к последствиям так называемого российского налогового маневра. Случилось то, что должно было случиться. Россия больше не хочет дотировать бюджет Беларуси, поставляя нефть и газ по внутренним ценам. Теперь энергоносители будут облагаться не налогом на экспорт, а налогом на добычу, который будут платить в бюджет добывающей страны. То есть в российский бюджет. Прошли те времена, когда объем торговли Беларуси с Евросоюзом превышал объем торговли с Россией, а большая часть поставок в Евросоюз приходилась на порт Роттердам. Это были танкеры с горючим, произведенным из российской нефти в Новополоцке и Мозыре. Теперь даже футбольные команды из этих городов вылетели из высшей лиги. А после «налогового маневра» станет совсем туго. Ведется речь о возможной компенсации в 300 миллионов долларов и о потерях в несколько миллиардов в год. Компенсации ждут от России. Но почему она должна что-то компенсировать? Чтобы лучше понять, куда все идет, давайте представим себе картину мира, в соответствии с которой действует российское руководство…

Полный текст статьи директора Восточноевропейской школы политических исследований Александра Добровольского читайте в газете «Народная Воля» за 28 декабря