В Беларуси обновили перечень лекарственных средств белорусского (российского) производства, обязательных для наличия в аптеках всех форм собственности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал Беларуси.

Перечень установлен постановлением Минздрава №92 от 10 декабря 2018 года. В нем более 240 наименований лекарственных препаратов.

Для пищеварительного тракта и обмена веществ, в частности, предусмотрены препараты «Омепразол», «Дротаверин», «Спазматон», «Нифуроксазид», «Лоперамид», для сердечно-сосудистой системы — «Глицерил тринитрат», «Валидол», «Фуросемид», «Гепарин», костно-мышечной — «Глюкозамин», «Ибупрофен», «Нимесулид», «Кеторолак», нервной системы — «Лидокаин», «Ангримакс», «Парацетамол», «Цитрамон-Боримед», «Винпоцетин», «Пирацетам», «Глицин».

Среди дерматологических средств указываются «Миконазол», «Нистатин», «Метилурацил», средств для лечения заболеваний органов чувств — капли глазные «Левофлоксацин», «Диклофенак», «Слеза искусственная», противоопухолевых и иммуномодулирующих — «Интерферон альфа-2b». Что касается препаратов для дыхательной системы, речь идет, в частности, о лекарствах «Оксиметазолин», «Риноцил», «Амброксол», «Лоратадин».

Документ вступает в силу через месяц после официального опубликования.

Постановление Минздрава №84 от 28 августа 2017 года «Об установлении перечня лекарственных средств белорусского (российского) производства, обязательных для наличия в аптеках всех форм собственности, осуществляющих розничную реализацию лекарственных средств» признано утратившим силу.